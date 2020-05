Rifiuti, micro discariche a Pastena: la denuncia dei residenti

"Porticciolo di Pastena, via Ventimiglia, via Trento. Questo è il biglietto da visita del quartiere". Comincia così la segnalazione, corredata da fotografie, di alcuni residenti esasperati. Ci sono micro discariche nella zona orientale della città e la fine del lockdown ha spinto le persone a riversare in strada le vecchie abitudini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo sfogo

"Aiutateci, perché la battaglia è dura", scrivono alla nostra redazione. Sotto osservazione c'è anche il porticciolo, perché le fioriere sono diventate posacenere e non solo: carte, mozziconi, bottiglie. Ci sono rifiuti ammassati a bordo strada, in via Ventimiglia e via Trento. I cestini sono stracolmi.

Gallery