Tubatura fuoriesce dall'asfalto a Pastena, i residenti: "E' pericolosa"

Sono preoccupati gli abitanti del quartiere Pastena, a Salerno, per le condizioni in cui versa il piazzale situato di fronte alla stazione della metropolitana. Nell’area in questione una tubatura fuoriesce dall'asfalto e – secondo i pedoni – la situazione rischia di peggiorare con il trascorrere dei giorni mettendo a rischio la pubblica incolumità. Di qui l’appello rivolto agli uffici comunali competenti affinchè intervengano il prima possibile per mettere la zona in sicurezza.