Pavimentazione sconnessa a Torrione, anziana inciampa e si ferisce: la denuncia

Completamente sconnessa, la pavimentazione del marciapiede sito di fronte al bar del Parco del Galiziano, a Torrione. A farne le spese, una nostra lettrice che racconta di essere inciampata a causa di una mattonella rialzata: "Non intendo procedere legalmente contro il Comune, in quanto conosco bene i tempi lunghi eventuali da affrontare e non ho modo di portarli avanti - ci spiega - Ma sta di fatto che è vergognoso che il marciapiede versi in quelle condizioni a rischio e pericolo dei pedoni. Anziani e diversamente abili si trovano a percorrere con enormi diffocoltà la strada: se inciampano e si feriscono, come accaduto a me, pagano sulla loro pelle la mancata manutenzione da parte dell'ente preposto".

L'appello

Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione, affinchè provveda a ripristinare condizioni migliori alla strada, tutelando residenti e frequentatori della zona.

