Tettoia in amianto non ancora rimossa a Pellezzano: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la spiacevole situazione che si vive a Pellezzano a causa della mancata rimozione di una tettoia in amianto a pochi passi dalle abitazioni. "Dopo tante peripezie - ci ha spiegato il lettore - si è giunti alla conclusione che la tettoia va rimossa ed hanno anche affisso il cartello di inizio lavori. Da allora, però, nessuno si è interessato alla situazione tanto che, l'amianto sarebbe dovuto essere rimosso entro gennaio 2018 ma è ancora lì". Si chiede, quindi, la rimozione immediata della tettoia per far tornare l'intero quartiere alla tranquillità.

