Perdita d'acqua a Canalone: "Troppi incidenti con le moto, ci scappa il morto"

A distanza di quattro giorni dai tre incidenti che hanno coinvolto altrettanti ciclomotori, continua la perda d’acqua che ha origine da una roccia situata tra via Fra' Generoso e Canalone. Sull’asfalto vi sarebbe anche la presenza di olio. A segnalarcelo è una lettrice che chiede con forza l’intervento del Comune “prima di piangere qualcuno”. Da venerdì scorso, purtroppo, la situazione di pericolo non è cambiata. L'auspicio è che i tecnici addetti alla manutenzione della medesima strada intervengano in tempi rapidi per tutelare la pubblica incolumità.

