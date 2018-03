Perdita d'acqua in via Benedetto Croce: la segnalazione

Da ben quindici giorni, in via Benedetto Croce (la strada che collega la città di Salerno con il comune di Vietri sul Mare), vi è una perdita d’acqua che nessuno provvede a riparare. A segnalarlo è un nostro lettore che si augurata un intervento, in tempi brevi, degli addetti alla manutenzione delle strade.

