Perdita d'acqua in via Porta Rotese: la segnalazione

Segnalata una perdita d'acqua in via Porta Rotese, a Salerno, vicino all'autoscuola. A lanciare l'allarme per spreco di acqua pubblica, un lettore che, con tanto di foto, ha documentato il fatto.

L'appello

Appello al Comune, dunque, affinchè, attraverso i tecnici addetti, provveda a ripristinare la situazione.