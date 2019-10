Comitato Centro Storico, al via la petizione per la riqualificazione della villa comunale di via Sorgente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nel maggio del 2011 veniva inaugurata a salerno, in via Camillo Sorgente, una villa comunale, con annesso campo di calcetto. Ora questo spazio giace abbandonato e privato di qualsiasi funzione sociale. Chiediamo alle autorità del Comune di Salerno che questo spazio sia ristrutturato e restituito alla cittadinanza

Questa la petizione lanciata dal Comitato Centro Storico per chiedere la ristrutturazione della villa comunale di via Sorgente, ormai finita nel degrado. Per aderire>>>La petizione