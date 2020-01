Furgone abbandonato in Piazza della Concordia: la segnalazione

Un furgone, ormai da giorni, è parcheggiato in Piazza della Concordia a Salerno. Non nelle strisce dell’area di sosta, bensì nei pressi dell’inizio del Lungomare Trieste. A segnalarcelo è un lettore che, come altri cittadini, si domanda come mai non sia stato ancora rimosso e sbotta: “E’ uno schifo”. L’auspicio è che gli addetti ai controlli intervengano il prima possibile per fare gli accertamenti di routine. Anche perché l’area in cui è parcheggiato il veicolo è frequentata dai pedoni che dal lungomare si recano verso il Molo Masuccio Salernitano.