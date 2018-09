Fioriere pericolose e buche: degrado in Piazzetta Mamma Lucia

"Pavimentazione disastrata, tante buche, fioriere sopraelevate, pericolo costante per i bambini che giocano e per le persone anziane che rischiano di inciampare". La segnalazione arriva da Sant'Eustachio, precisamente da Piazzetta Mamma Lucia. Le difficoltà segnalate riguardano un tratto di strada che era stato già in passato oggetto di un sopralluogo e dell'intervento dell'amministrazione comunale. "I paletti e le fioriere vuote - è scritto nella segnalazione - sono stati fatti installare in passato. Forse a qualcuno non piace che i bambini giochino".

