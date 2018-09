Vandali a Sant'Arsenio: forati gli pneumatici delle auto sul Monte Carmelo

Vandali in azione a Sant'Arsenio, precisamente sul Monte Carmelo: numerose le segnalazioni giunte al Comando della Polizia Municipale, per danneggiamenti agli pneumatici delle auto in sosta.

Il gesto

Come riporta Ondanews, il gesto potrebbe essere collegato alla preapertura della stagione venatoria che ricade proprio oggi. Nella località in cui gli pneumatici delle auto sono stati forati, infatti, si recano numerosi cacciatori: accertamenti in corso per far luce sull'episodio.