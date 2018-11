Pontecagnano, nessuna manutenzione per il verde pubblico: l'appello dei residenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Stato di incuria a Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano. Da troppo tempo, infatti, come ci segnala un lettore, non vengono potate le piante in via Conforti.

Il verde non curato ha raggiunto già il terzo piano delle abitazioni, a tutto danno dell'igiene e della sicurezza: preoccupazioni, poi, tra i residenti, per il pericolo caduta degli arbusti in caso di maltempo. Accorato, dunque, l'appello agli enti competenti, affinchè prendano provvedimenti e assicurino maggiore cura agli alberi.

