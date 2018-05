Microdiscarica nel centro storico: la segnalazione

Non accenna a migliorare la situazione delle microdiscariche nel centro storico di Salerno. Complice la conformazione dei vicoli, stretti e pieni di svolte, infatti, alcuni cittadini incivili sono soliti abbandonare i propri rifiuti a ridosso di muri ed addirittura, come nel caso di queste foto, di chiese storiche. In vicolo porta Rateprandi, infatti, dove sorge la Chiesa di Sant'Andrea de Lavinia, è quasi abituale trovare rifiuti, anche speciali, accantonati a ridosso delle scale. Si chiede la bonifica immediata della zona e l'installazione di un sistema di videosorveglianza per colpire chi sporca le strade storiche della nostra città.

