Porticciolo di Pastena, spiaggia invasa dai rifiuti: la denuncia

Nonostante gli sforzi degli ambientalisti, continua a versare in condizioni di degrado il litorale del Porticciolo di Pastena a Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, cumuli di rifiuti (buste di plastica, preservativi, mollette per i capelli, alghe ecc..) arrivati probabilmente anche dal mare giacciono abbandonati sulla riva della spiaggia sotto gli occhi increduli di residenti e passanti. L’auspicio è che gli addetti alla pulizia intervengano il prima possibile per restituire decoro e dignità ad uno dei luoghi simbolo della zona orientale del capoluogo.