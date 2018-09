Chiusura delle Poste in via Petrocello: la segnalazione

La chiusura dell'ufficio postale di via Petroncello a Salerno ha causato diversi disagi ai tanti utenti, soprattutto anziani, che usufruivano di quell'ufficio per effettuare alcuni servizi quale il ritiro della pensione. Da luglio, infatti, l'ufficio è stato chiuso ma gli abitanti del quartiere sperano in una riapertura dato che serviva tate persone e che alcune di loro con problemi di mobilità hanno diverse difficoltà a raggiungere la succursale delle poste di via Aversano. "Non sappiamo perchè è stato chiuso e non conosciamo se e dove verrà riaperto - ci confessa una lettrice - Questo ufficio serviva 10.000 persone soprattutto anziani che devono recarsi in altre zone" conclude. Si chiede, quindi, un ripensamento ai vertici delle Poste affinchè l'ufficio venga prontamente riaperto.