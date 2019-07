Piante non potate a Torrione: i rami entrano nelle case

E’ emergenza piante a Torrione. Da mesi, ormai, non vengono potate le piante in via XX Settembre, a pochi metri dal mercato rionale. I rami e le foglie stanno per entrare all’interno delle abitazioni della zona. I residenti sono esasperati. Per questo lanciano, attraverso la nostra redazione, un nuovo appello all’amministrazione comunale affinchè gli addetti alla manutenzione del verde pubblico intervengano il prima possibile.