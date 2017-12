Prostitute di giorno e di notte a Fuorni, l'urlo dei residenti: "Aiutateci"

Nuove segnalazioni, da parte dei nostri utenti, circa la presenza di prostitute africane, a Fuorni. In particolare, indignato uno dei lettori che ha notato una giovanissima nigeriana "in servizio" nel giorno del Natale, in short e canottiera.

La denuncia

Ragazzine in strada che "vendono" il loro corpo per meno di 20 euro: questo il triste quadro che si presenta quotidianamente, sin dalle prime ore del pomeriggio, dinanzi ai residenti della zona che, ancora una volta, chiedono un intervento risolutivo da parte delle forze dell'ordine, per la tutela della legalità e per la sicurezza. "Dopo la prima denuncia su Salernotoday, la situazione sembrava migliorata - osserva un salernitano - Ma da qualche giorno tutto è tornato come prima e le prostitute sono tornate al loro posto, a pochi passi dalle nostre case: aiutateci".