Prostituzione a Fuorni: dopo una breve tregua, torna il degrado umano

"Undici mesi di degrado umano": questa l'amara constatazione dei residenti di Fuorni. Non calano, le segnalazioni dei cittadini alla nostra redazione in merito alla presenza di prostitute africane nella zona. Nel parcheggio del supermercato, nei pressi del bar e lungo la strada: le donne, seminude, si appostano in attesa dei clienti, alla luce del sole.

La denuncia

"Dopo alcuni articoli da parte della vostra testata, sembrava la situazione fosse tornata alla normalità per via dei numerosi controlli da parte delle forze dell'ordine, ma adesso siamo al punto di partenza e le prostitute sono tornate all'attacco, insieme ai loro affezionati clienti, come un tale che staziona puntualmente nella sua Opel Zaffira per chiedere prestazioni sessuali alle ragazze, di cui molte minori palesemente", ci scrivono, esausti, alcuni lettori. Accorato, dunque, il nuovo appello alle forze dell'ordine per avere un presidio di Polizia fisso nella zona, riportando sicurezza e decoro a Fuorni.