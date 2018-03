Prostituzione e spaccio a Fuorni, i residenti: "Ancora degrado: aiutateci"

Non migliorano le condizioni di vivibilità, per gli abitanti di Fuorni, a causa dei fenomeni di spaccio e prostituzione dilaganti nella zona. In particolare, alcuni lettori tornano a denunciare lo stato di degrado del quartiere: "Nel parcheggio del supermercato, diverse nigeriane cercavano di avvicinare i passanti e gli automobilisti, offrendo loro prestazioni sessuali a pagamento - denuncia un gruppo di lettori - Continuiamo ad allertare le forze dell'ordine, ma la situazione non migliora: siamo esasperati da ormai 10 mesi", hanno concluso, facendo nuovamente appello a polizia e carabinieri affinchè incrementino i controlli nella zona e restituiscano sicurezza e dignità a Fuorni.