"Quindici euro e ci divertiamo": "l'offerta" delle prostitute a Fuorni, residenti sul piede di guerra

Non c'è pace per i residenti di Fuorni, a Salerno. Non è stato ancora risolto il problema della prostituzione che da diversi mesi affligge la zona: un nostro lettore ha notato particolari movimenti che lasciano intuire come ci sia anche un giro di spaccio di droga, all'altezza del supermercato della zona.

La denuncia

"Nei pressi del parcheggio del Conad e nella traversa sita vicino alla Centrale del Latte, nonchè nei pressi dell'istituto Focaccia, alle ore 15 una ragazza nigeriana fermava uomini offrendosi per 15 euro", ha raccontato il nostro utente. Accorato, dunque, l'appello affinchè le forze dell'ordine prendano immediati provvedimenti tulelando la sicurezza e il decoro di Fuorni. Residenti esasperati.