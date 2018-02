Prostituzione e spaccio a Fuorni: disperati i residenti, nuovo appello

Non solo il parcheggio del supermercato, ora anche la traversa della Centrale del Latte e i bar della zona industriale, nonchè nei pressi del mercato ortofrutticolo. Si estende, la zona scelta per prostituirsi da diverse donne, anche giovanissime, di nazionalità africana che sembra cedano anche dosi di stupefacenti: come ci denunciano i nostri lettori, dalle 10 di mattina iniziano i movimenti che hanno privato della pace e del decoro il quartiere.

L'appello

Denunciano un totale abbandono e una resa dinanzi alla delinquenza, alcuni utenti residenti a Fuorni: nuovo appello, dunque, affinchè vengano incrementati i controlli delle forze dell'ordine e si ponga fine a tale incresciosa situazione.