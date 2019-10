Un nostro lettore ci ha inviato un video segnalandoci la presenza di molti cani e padroni all'interno del Parco del Mercatello, in queste serate autunnali. Anche essendo libero l'accesso anche agli animali, chiaramente al guinzaglio, il lettore si chiede se non sia il caso di fare maggiori controlli in merito, anche considerando l'apertura dell'area di sgambamento a pochi metri dal parco.

Copyright 2019 Citynews