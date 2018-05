Ratti e blatte a Salerno: pioggia di nuove segnalazioni, l'appello

Non cessano le segnalazioni dei lettori in merito alla presenza di ratti e blatte in città. Da via Balzico, da Torrione, e da via Dalmazia, in particolare, disperati i salernitani che hanno scritto alla nostra redazione per chiedere un immediato intervento di disinfestazione e sanificazione delle zone.

La lettera

A fronte dell'emergenza ratti, in particolare, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è sceso in campo, facendo appello all'Asl di Salerno per provvedere ad un calendario di interventi ad hoc e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie in città.