Degrado, blatte e ratti a Torrione: la segnalazione

Degrado e incuria in via Vietri, a Torrione. Come ci segnala un lettore, nella traversa adiacente al mercato rionale, l’inciviltà regna sovrana, tra l'indifferenza degli addetti ai lavori.

L'appello

Cattivi odori e sporcizia, ovviamente, incentivano la proliferazione di ratti e scarafaggi: furiosi i residenti del quartiere che chiedono una più assidua pulizia nella zona, nonchè maggiori controlli per punire e scoraggiare chi inquina.