Disgusto in via Cacciatore, ratto morto in strada: l'ira di residenti e commercianti

E' allarme igienico-sanitario a Salerno centro. Blatte, escrementi e ratti morti in strada: questo il triste quadro della città. In particolare, in via Cacciatore, un grosso topo giace sull'asfalto, tra gli sguardi disgustati dei passanti.

"I ratti, come le blatte, sono portatori di gravi infezioni e malattie: è possibile che a Salerno non si possa camminare senza tenere lo sguardo fisso sul marciapiede, per timore di inciampare in qualche roditore o insetto molesto? E' una vergogna", osservano a gran voce residenti e commercianti. Accorato, l'appello a rimuovere il ratto dalla strada e a provvedere ad una urgente disinfestazione.