Ritiro pensioni, ressa all'ufficio postale di Torrione

Non è stata sufficiente, almeno presso l'ufficio postale di Torrione, la turnazione alfabetica studiata da Poste Italiane per coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti agli sportelli. Come è noto, Poste Italiane, con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, ha iniziato da oggi ad accreditare le pensioni del mese di aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

La denuncia

Mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello, i cittadini costretti a rivolgersi agli uffici lo hanno fatto seguendo lo scaglionamento indicato dalle Poste. Che, come appare chiaramente dagli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, non è riuscito a scongiurare la ressa. Nessuna distanza di sicurezza, anche per via dei marciapiedi stretti, probabilmente, tra gli utenti che questa mattina erano in coda, nonostante l'emergenza Covid-19 e le relative ordinanze per il contenimento del contagio. L'auspicio è che quanto si è verificato oggi, non si ripeta anche nei prossimi giorni: fondamentale, per gli utenti, distanziarsti di almeno un metro dagli altri e indossare i dispositivi di protezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery