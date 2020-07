Rifiuti e sporcizia dopo il mercato di piazza Casalbore, la denuncia di una lettrice

Su tutte le furie, i residenti della zona dello stadio Vestuti, per alcuni disagi arrecati dal mercato rionale che, temporaneamente e fino alla fine dei lavori in via Piave, viene ospitato nel parcheggio di piazza Casalbore.

La denuncia

"Rifiuti e cattivo odore che persiste fino a sera: non potrebbero usare dei bidoni invece di buttare a terra i residui di frutta, verdure e pesce? Ed è proprio necessario urlare a squarciagola per attirare la clientela? Si può essere dignitosi e civili anche vendendo al mercato, basta impegnarsi. Gli operatori di Salerno Pulita meritano un plauso per la velocità con cui puliscono e lavano l'area mercatale", ha osservato un abitante della zona.