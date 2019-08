Discarica a cielo aperto all'uscita della Tangenziale di via Irno: la denuncia

Cumuli di rifiuti sono stati abbandonati nella piazzola situata al di sotto dell’uscita di via Irno della Tangenziale di Salerno. Si tratta di numerose buste di plastica bianca e nere contenenti rifiuti di vario genere. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta li rimuovano in tempi rapidi, per evitare anche l’emissione di odori nauseabondi, e che soprattutto gli “incivili” non compiano più gesti del genere ma rispettino le regole della raccolta differenziata.