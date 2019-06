Segnalazioni Torrione / Via Giovanni Andrea Aurofino

Cumuli di rifiuti abbandonati da giorni a Torrione: la denuncia di un lettore

Buste di spazzatura e cartoni giacciono in via Santoro, via Berta e via Aurofino. L'auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro e pulizia nella zona