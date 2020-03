Cumuli di rifiuti abbandonati in via VI Settembre: la denuncia

Cumuli di rifiuti abbandonati in via VI Settembre a Salerno, nei pressi dell’Ufficio Tributi. Numerse buste di spazzatura non vengono raccolte ormai da giorni suscitando l’ira dei residenti. Un nostro lettore si domanda: “E poi ci preoccupiamo del coronavirus? Pensiamo piuttosto alle malattie che questo schifo può trasferirci”.

