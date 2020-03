Rifiuti abbandonati in via Di Bartolomei: la denuncia dei residenti

Nonostante l’emergenza Coronavirus c’è ancora chi, a Salerno, continua a gettare i rifiuti in strada. Accade in via Agostino Di Bartolomei (zona Stadio Arechi), dove i residenti sono stufi degli incivili (spesso automobilisti di passaggio) che lanciano i sacchi della spazzatura lungo la carreggiata. Da tempo chiedono con forza all’amministrazione comunale di installare delle telecamere di videosorveglianza com’è stato fatto in altri quartieri della città.

