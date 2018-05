Rifiuti e poca manutenzione ordinaria in via Urbano II: la segnalazione

Continuano a giungerci segnalazioni di degrado dalla zona tra via Moscato e via Urbano II, nella zona alta del Carmine. Sono tante, oramai, i cittadini che ci parlano di rifiuti abbandonati e di mancata manutenzione ordinaria come quella necessaria per le caditoie. "La verità - ha commentato un nostro lettore - è che qui gli spazzini passano una tantum. Non c'è un servizio giornaliero per spazzare le strade" conclude augurandosi che la situazione possa cambiare in meglio.

