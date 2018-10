Rifiuti sversati a bordo strada e nelle campagne: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che in via Vicinale Cappella, nella frazione Santa Maria la Nova di Campagna, la notte alcuni balordi sono soliti sversare rifiuti di diverso tipo ai bordi delle strade o, addirittura, nelle campagne coltivate. Secondo quanto riferitoci sono già state allertate le autorità e si chiede, quindi, la bonifica immediata della zona e punizioni esemplari per chi ha sporcato.

Gallery