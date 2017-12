Degrado in via Pironti, spunta una scritta sulla campana del vetro: "Siate civili"

"Siate civili": questa la scritta spuntata su una campana per la raccolta del vetro, in via Pironti, a Salerno. Spazzatura e rifiuti di ogni genere caratterizzano l'area, resa una pattumiera a cielo aperto dai vandali e da chi non ha coscienza civica, come ci segnalano alcuni lettori.

L'avviso

Così, qualche residente ha pensato di lasciare il suo messaggio sulla campana, sperando possa far riflettere qualcuno e scongiurare, quindi, nuovi gesti incivili.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

Gallery