Rifiuti e degrado in via degli Uffici Finanziari e via Calenda: le segnalazioni

Ci sono giunte due segnalazioni di degrado e di abbandono provenienti da due zone della città lontane tra loro ma vicine nei disagi: stiamo parlando di via degli Uffici Finanziari e via Salvatore Calenda. La situazione più grave, indubbiamente, riguarda via degli Uffici Finanziari che, da tempo, è una strada che soffre dell'abbandono indiscriminato di rifiuti. "È un mese che chiamo Salerno Pulita ma nulla è cambiato - ci ah confessato amareggiato un nostro lettore - E' mai possibile che il Comune non può spendere una 100€ per installare una telecamera per multare questa gentaglia? Ho provato, più volte, a segnalare ai vigili urbani anche il numero di targa di chi abbandona i rifiuti, ma mi hanno detto che devono essere loro a coglierli sul fatto. Poi, mi chiedo, al di là del frigorifero tutte queste buste perchè non vengono prese dal camion di Salerno Pulita che passa tutti i giorni?" ha concluso. Una situazione simile, non nel volume di rifiuti ma nella sensazione di abbandono, è provata da un altro lettore di via Salvatore Calenda dove le strade sono piene di rifiuti e non si può camminare tranquillamente senza rischiare di calpestare rifiuti o altro. Si chiedono, in entrambi i casi, maggiori attenzioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gallery