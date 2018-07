Rifiuti in strada e campane stracolme a Salerno: le segnalazioni

Allarme igienico-sanitario, a Salerno. A denunciarlo, alcuni lettori che, con tanto di foto, denunciano il degrado in cui versano diverse strade cittadine. E' il caso di via Felline, dove giacciono in strada cumuli di rifiuti, nonchè della campana del vetro in via Madonna di Fatima, stracolma da giorni.

Non migliore, la condizione della campana del vetro alle spalle del Carrefour di via Posidonia: urgono interventi di ripulitura da parte degli addetti ai lavori, nonchè maggiori controlli per scongiurare l'abbandono incontrollato della spazzatura da parte degli incivili.

