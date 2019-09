Rifiuti e degrado in via Pio XI: la denuncia dei residenti

Rifiuti e degrado in via Pio XI a Salerno, in pieno centro cittadino. Lo segnalano i residenti che inviano alla nostra redazione numero foto, a corredo della propria denuncia.

La protesta

"Alle ore 7.30 - raccontano - non ci sono spazzini e in via Demetrio Moscato e zone limitrofe è ancora peggio. Disinfestazione zero. Dobbiamo pregare solo che piova. Segnaliamo anche che sarebbe opportuno, quando si ritira la spazzatura evitare il lancio del giavellotto delle buste sul camion. E' evidente che diverse cose escano dalle buste e restino a terra senza che nessuno le tolga. Ci ritroviamo spesso di tutto davanti ai portoni".