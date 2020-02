Incuria e rifiuti in via Porta Rateprandi: la segnalazione

Degrado e rifiuti, in via Porta Rateprandi, nel cuore del centro storico salernitano. Come ci segnala un lettore, accanto ad una delle Chiese più antiche di Salerno e poco distante dalla movida, immondizia e incuria la fanno tristemente da padrone.

Accorato, l'appello al Comune, affinchè l'area venga ripulita e sia messa in campo un'azione di monitoraggio per scoraggiare l'azione degli incivili.