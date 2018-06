Rifiuti abbandonati al centro di Salerno: la segnalazione

Con l'arrivo dell'estate e del caldo si fanno più problematici i casi di abbanono rifiuti a causa degli odori che emanano in decomposizione. Un nostro lettore ci ha inviato una foto proveniente dalla centralissima via Diaz dove alcuni sacchi di rifiuti giacciono abbandonati a ridosso del muro di un palazzo. "Ci si lamenta di topi e di insetti ma si lasciano i rifiuti per strada a marcire": ha commentato il lettore chiedendo la bonifica immediata della zona.