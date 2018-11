Via Settembrini, bivaccano e defecano in strada: la segnalazione di un salernitano

Solitamente bazzicano presso villa Carrara, ma complice il maltempo, hanno deciso di spostarsi per ripararsi dalla pioggia, rifugiandosi in via Settembrini. Come ci racconta un lettore, tre giovani, africani, avrebbero bivaccato nella zona, incuranti di residenti e passanti, abbandonando bottiglie e, addirittura, defecando in strada.

Una situazione decisamente sgradevole che danneggia fortemente l'immagine e le condizioni igieniche della strada: accorato, dunque, l'appello alle forze dell'ordine affinchè monitorino con più costanza la zona, scongiurando nuovi episodi di degrado.