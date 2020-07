Fuorni, l'allarme dei residenti: "Una discarica a cielo aperto"

Si trova in via del Tonnazzo, a pochi passi non solo dalla casa circondariale ma anche dalla sede dell'Anffas. I cittadini chiedono l'intervento immediato delle istituzioni: più controlli, telecamere, multe per porre un freno all'abbandono di spazzatura