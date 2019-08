Dalla villa comunale a Torrione: incivili allo sbaraglio a Salerno

Non c'è limite all'inciviltà, a Salerno. Cartacce e rifiuti abbandonati sul marciapiede, nelle aiuole e a bordo strada, da persone prive di rispetto per l'ambiente e buon senso.

Le zone interessate

In particolare, nella villa comunale di Salerno, dei lettori ci segnalano sporcizia e rifiuti ovunque, mentre i cestini presenti nell'area restano vuoti, così come in via Vietri, a Torrione, nella traversa adiacente al mercato, dove i residenti chiedono a gran voce una efficace pulizia quotidiana. Accorato, dunque, l'appello al Comune affinchè provveda a far ripulire le zone e a multare i vandali.

Gallery