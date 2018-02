Rifiuti sul lungomare: la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di numerosi rifiuti sul lungomare Tafuri nella zona a ridosso del pattinodromo e della piscina comunale. La zona, raramente battuta dagli operatori ecologici, è diventata un ricettacolo di rifiuti che si accumulano, in special modo, dietro le cabine elettriche. In tali zone possono, poi, proliferare insetti e ratti rendendo ancor più problematico percorrere quel tratto di strada. Si chiede, quindi, una pulizia completa della zona ed un passaggio più frequente degli operatori ecologici in modo che non si creino altri cumuli di rifiuti.