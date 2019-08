Rifiuti e inciviltà al Molo: il biglietto da visita di Salerno per i turisti

Spazzatura e degrado anche sul Molo di Salerno. Per i turisti che approdano in città con i traghetti, infatti, uno spettacolo indegno davanti agli occhi, proprio in una delle zone più caratteristiche della città.

La segnalazione

E a proposito di sporcizia, non migliore la situazione in via Calenda, tra ratti e blatte che hanno nuovamente invaso la zona, troppo spesso trasformata in una microdiscarica a cielo aperto da persone prive di senso civico. Tanta amarezza.

Gallery