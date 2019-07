Rifiuti abbandonati nel parcheggio vicino al Parco del Galiziano: la denuncia

Incivili in azione a Torrione Alto: il parcheggio situato davanti al famoso “Parco Galiziano” è diventato una micro discarica a cielo aperto. “E’ una vergona” denuncia una lettrice di Salernotoday, che ci ha inviato diverse fotografie. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano il prima possibile per rendere più pulita l’area in questione anche perché, grazie proprio alla presenza del parco urbano, il quartiere è molto frequentato da famiglie e adolescenti.

Gallery