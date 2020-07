Degrado in via Lanzalone, rifiuti non raccolti a Parco Arbostella: salernitani disperati

Degrado e inciviltà la fanno da padroni in città. Lo sanno bene diversi lettori che, in questi giorni, ci stanno segnalando, con tanto di foto, sporcizia e rifiuti in diverse zone. In particolare, in via Lanzalone è usanza di molti proprietari non raccogliere gli escrementi dei loro cani in strada, costringendo i malcapitati passanti ad un vero e proprio slalom.

Lo sfogo

Intanto, a Parco arbostella, lotto 13, da 7 giorni gli operatori ecologici non ritirano la spazzatura: "Alcuni operatori ecologici andrebbero richiamati, multati e forse licenziati", hanno sottolineato i residenti del quartiere, preoccupati anche per il caldo che incombe, con tutte le ricadute negative igienico-sanitarie del caso, vista la situazione di abbandono.