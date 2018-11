Rifiuti e degrado in via Dalmazia: "lo sporco" a pochi passi dalle Luci

L'inciviltà la fa da padrona, tristemente, in molte strade della nostra città. Purtroppo, la folla del week-end per visitare le Luci d'Artista ha anche un'altra faccia, come ci segnala un lettore: senza ritegno, infatti, vandali e incivili hanno gettato nei pressi di un cestino, spazzatura di ogni tipo, in via Dalmazia.

La scena di degrado è rimasta intatta per diversi giorni: l'auspicio è che il Comune moltiplichi il numero di cassonetti per evitare che nei fine settimana, la città si riduca in condizioni igienico-sanitarie decisamente allarmanti, a causa di chi getta ovunque i suoi rifiuti.