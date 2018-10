Rifiuti e degrado nel sottopassaggio: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di degrado in cui versano i sottopassaggi nuovi che collegano la Lungoirno a via Torrione. A parte le pareti imbrattate da scritte, anche blasfeme, di cui abbiamo scritto un po' di tempo fa, i tunnel sono caratterizzati da diversi rifiuti abbandonati e da oggetti lasciati dai senzatetto per dormire la notte. Si chiede, quindi, una maggiore pulizia dei tunnel e più controlli da parte delle autorità competenti.