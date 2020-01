Gettacarte stracolmi e rifiuti ovunque: l'inciviltà è di casa a Torrione

Inciviltà ed incuria, a Torrione, come ci segnalano alcuni lettori. Gettacarte strapieni di spazzatura e aiuole colme di rifiuti: ecco come si presenta la zona salernitana. Da giorni, il quartiere non viene ripulito, con tutte le ricadute igienico-sanitarie (negative) del caso.

Accorato l'appello, affinchè si provveda a ripulire i luoghi.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

