Degrado e rifiuti sulla spiaggia dell'ex Ostello della Gioventù

Nell’area circostante l'ex ostello della Gioventù, situato in via Lungomare Tafuri, si sono riformate - ci segnala un lettore - diverse microdiscariche che rendono invivibile una delle spiagge potenzialmente più belle di Salerno come location e grandezza. I cittadini chiedono, da tempo, controlli serrati, magari con l'aiuto di un sistema di videosorveglianza, per impedire agli incivili di continuare a sporcare l’arenile. Anche perché la stagione estiva è ormai alle porte.

